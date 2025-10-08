Ловец на изгодни покупки откри Playboy от 90-те с корица на Тръмп и "диво интервю" с него

Ловец на изгодни покупки остана изумен, след като откри "забравена“ корица на Playboy на Доналд Тръмп, докато се ровеше в магазин за благотворителност. Купувачът публикува снимка на "неочакваната находка" в социалните мрежи, описвайки интервюто в стил въпроси и отговори като "наистина шантаво четиво".

Списанието е от март 1990 година, когато екстравагантният милиардер дава интервю. В списанието наред с това могат да се намерят статии на тема "Рок и расизъм", "факсове и цифри“, "коли през 1990 г.“ и "плеймейтки от световна класа от нашата далечна империя“.

Когато позира за корица на Playboy бъдещият 45-ти и 47-ми президент на САЩ е на 43 години - облечен в бяла риза, черни панталони, черна папионка и семпли копчета за ръкавели с надпис "Плейбой“. Тръмп позира до жена с дълга кестенява коса, която го гледа с лъчезарна усмивка.

Вътре статията е озаглавена "Интервю с Playboy: Доналд Тръмп, откровен разговор с най-екстравагантния милиардер на десетилетието за сключване на сделки, самореклама, световни дела и колко е достатъчно“.

По време на сесия с въпроси и отговори, разглеждаща личния и частния му живот, Playboy пита: "Какво е бракът за Вас? Моногамен ли трябва да е?".

"Не е нужно да отговарям на това. Никога не говоря за жена си, което е едно от предимствата да не съм политик. Бракът ми е и трябва да бъде лично нещо", отговаря през 1990-та година Тръмп. Годината съвпада в края на първия му брак с Ивана Тръмп и може би вече започващата му връзка с бъдещата му втора съпруга Марла Мейпълс, от която има дъщеря Тифани.

Отказвайки да се откаже, Playboy продължава с въпроса: "Но вие наистина ли се наслаждавате на флиртовете?" Тръмп се пошегува: "Мисля, че всеки мъж се наслаждава на флиртовете и ако каже, че не се наслаждава, ще лъже или ще бъде политик, който се опитва да получи допълнителните четири гласа".

"Мисля, че всеки обича да знае, че е добре откликнат към него. Особено когато попаднеш в определени слоеве, където има его и високо ниво на успех, това е важно. Хората наистина харесват идеята, че другите хора реагират добре на тях", споделя Тръмп.

В друга част от статията Тръмп разкрива своята "работа мечта": "Винаги съм си мислил, че най-добрата работа за мен би била да управлявам MGM (Metro-Goldwyn-Mayer, бел. ред.) през тридесетте и четиридесетте години. Имаше невероятен блясък и стил, които сега ги няма. И тогава можеше да контролираш ситуациите".

След това клиентът подробно описва как е закупил списанието за 1,50 долара, но го е виждал обявено онлайн за около 150 долара.

"Аз съм един от колекционерите, които намериха човек в местен магазин за втора употреба, който продаваше почти всеки брой на Playboy, и аз купих всички броеве с разкази на Стивън Кинг", споделя в интернет друг потребител.

"Не съм сигурен, че някога ще ги отворя (увити са в защитен калъф от продавача), но е готино да ги имам в колекцията си", споделя друг в Reddit.

"Прочетох някои винтидж Playboy в студио за татуировки и честно казано бях много изненадан от статиите", включва се в дискусията трети потребител.