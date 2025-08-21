Почина Васил Кожухаров - гласът, озвучил десетки култови филми

Почина Васил Кожухаров – един от най-разпознаваемите гласове на от 90-те години. Тъжната новина съобщи във Facebook актрисата Милена Живкова.

Той остава в паметта на зрителите като човекът, който вдъхна живот на десетки култови филми по времето на VHS касетите. Освен преводач, той беше и майстор на словото – умело предаваше не само английския език, но и нюансите на американския "сленг", като същевременно намираше точния израз на български.

Васил Кожухаров започва да дублира филми в средата на 80-те години, след като чува много слаб дублаж и превод на български език. Дотогава той работи като учител по английски език, като завършва английска филология през 1972 г.

Роден и израсъл в София, Васил Кожухаров завършва 121-во СОУ и Втора английска гимназия. След казармата е приет английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и е назначен като учител по английски език. Работи 9 години преди да стане преподавател по английски на персонала на хотелите „Парк Хотел София“ и „Витоша Ню Отани“. Остава без работа през 1983 г., а през 1986 г. се захваща с професията, с която го познават всички, родени преди 90-те години на миналия век – превежда и озвучава филми.

За 3 години в професията става най-добрият, а гласът му най-разпознаваемият. Почти невъзможно е по онова време човек да вземе видеокасета с едногласов дублаж на български език и да не чуе Васил Кожухаров с монотонния му, но мек и топъл тембър.

За хиляди българи гласът на Васил Кожухаров е част от детството – от първите филми, гледани на видеокасети. Днес той си отива, но оставя след себе си неподражаемо наследство и носталгия по едно цяло поколение.

"Приятелите ни си тръгват – един по един... като есенни листа обрулени от силния вятър... Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж", написа Живкова.