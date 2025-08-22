Отново липсват лекарства в аптеките: Защо?

"Липсата на лекарства има международен характер. Не е нещо специфично само за нашата страна. Разбира се всяка страна има своите особености", обясни ситуацията Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

По думите му има цикличност или недостиг на дадени продукти. “Има разбира се и сезонност, която е свързана с различните нива на заболяваемост. Такъв е случаят с антибиотичните продукти, при които особено в зимния период се наблюдава затруднение", заяви Кирилов пред БНТ.

Той допълни, че според данни на СЗО около 50% от приема на лекарства в световен мащаб е нерационален. Водеща роля в това отношение имат антибиотиците. "И в момента, ако говорим за недостиг на дадени антибиотици за съжаление, ако тази тенденция се запази след 10, 20 години - ще има излишък на антибиотици, които няма да действат”, добави директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Кирилов каза още, че се получава информация за около 2-3 липсващи продукта на седмица и даде пример, че през последната седмица има липса на медикамент за хората, страдащи от остеопороза.