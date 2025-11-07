Окончателно: Обособеният управител ще може да се разпорежда с имуществото на "Лукойл"

Парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети на първо и второ четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл" - България.

Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица".

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите. Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура. Настоящият законопроект за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в аргументите. Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

Веднага след приетото първо четене на промените в закона, Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало, който е един от вносителите на законопроекта, поиска незабавно второ четене на промените в пленарна зала.

Депутатите от „Възраждане“ възразиха, но Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, който води пленарното заседание, изчете правилника и не даде на Костадин Костадинов да направи обратно предложение.

След кратка разправа между Ангелов и Костадинов, председателстващият отмени гласуването на поисканата от Анастасов процедура и даде думата на Цончо Ганев за процедура.

Защо тъпчете парламентаризма с калните си обувки, попита Ганев и заяви, че няма право да допуска второто четене в пленарна зала.

Депутатите преминаха към второто четене на промените в закона.

С новите текстове се предвижда, че след назначаването му управителят ще поеме пълния контрол върху дружеството, като акционерите и собствениците губят правомощията си. Той ще може да се разпорежда или да отчуждава имущество на компанията, което излиза извън рамките на обичайната търговска дейност, но само след предварително одобрение от Министерския съвет. Сделки, сключени в нарушение на това правило, ще се считат за нищожни.

При евентуална продажба на акции или дялове от капитала ще се изисква пазарна оценка, а прехвърлянето ще става факт едва след като правителството одобри купувача. Това решение на кабинета на свой ред трябва да получи предварително одобрение от Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Средствата от подобни сделки ще се депозират по специална сметка в Българската банка за развитие (ББР). Финансовият министър ще има срок от 6 месеца да разпредели получените суми съобразно прехвърлените права, но само при липса на нормативни пречки и отново след одобрение от правителството.

При дебатите в пленарната зала по промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски представител в "Лукойл- България" опозицията видя приватизация на активите, управляващите обясниха, че ситуацията налага бързи действия.

При представянето му Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало“, един от вносителите, подчерта, че ситуацията е доста динамична след произнасянето на Държавния департамент на САЩ, което е и причина да бъдат предприети бързи действия. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията да може да функционира, изтъкна той. По думите му всеки, който се опитва да бави този законопроект, работи за това рафинерията да спре. Обръщам се и към президента, ако реши да наложи вето, каза Анастасов. Има осигурени горива, достатъчно резерв, всичко е проверено, но не можем да си позволим тази рафинерия, този актив да спре да работи, коментира депутатът. И апелира за разум към опозицията да не бави влизането в сила на законопроекта. Той трябва да бъде обнародван в "Държавен вестник" възможно най-бързо, обясни Станислав Анастасов. Той подчерта, че целта на санкциите е не рафинерията в Бургас да спре, а да спрат притоците на пари към Русия, които тя използва за незаконната си война.

Васил Стефанов от ПП-ДБ отбеляза, цитиран от БТА, че днес в 8:28 ч. е внесен законопроектът, който, по думите му, е скандален от юридическа гледна точка. Ще има редица дела срещу България за вреди, предупреди той. Забраните за разпоредителни сделки са безпредметни, смята депутатът. Според него ще бъде разклатено доверието на чуждестранните ни партньори.

Направихте достатъчно, а за доверието на международните партньори – да оставим те да преценят, при всички случаи на вас не ви вярваме, защото хронично лъжете, репликира го Станислав Анастасов. За кои чуждестранни инвеститори говорим – за "Лукойл“ ли, за него ли се притесняваме в момента, попита той. По думите му говорим само за едно нещо – имаме 14 дни като държава след новината от вчера, която дойде от САЩ, и след като "Лукойл“ и компаниите му са започнали вече да ограничават дейността си, особено на рафинериите.

Красимир Манов от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) коментира, че промените нямат нищо общо с немския модел. Направихте го с КТБ, сега се опитвате с една от топ петролните компании в света, но за зла ваша участ тя е собственост на Руската федерация, посочи той. Защото собствениците, държавата собственик е една от петте велики сили, една от най-големите ядрени държави, каза Манов. Да не мислите, че ей така ще национализирате собственост на Русия, мислите ли как ЕС ще реагира, нещата няма да станат по начина, по който мислите, добави депутатът. Такова нещо по света се вижда много рядко, особено в петролния бизнес, смята Манов. И призова управляващите да преосмислят внесените промени. Има сили, с които не трябва да се играе по този елементарен начин, изтъкна представителят на МЕЧ. Според политическата сила правителството трябва да отиде на разговори, трябва да се вкара особен управител, но по предвидения ред.

Според Искра Михайлова от "Възраждане“ законопроектът цели първо национализация, после приватизация на рафинерията. Безсрочно ли става назначението на особен управител, кой ще възлага и прави пазарната оценка на "Лукойл“, попита тя. Едно лице създаде закон за себе си, след което да продаде рафинерията на себе си чрез подставени лица, коментира Михайлова.

Национализация по болшевишки начин, откога ГЕРБ и СДС имат такива идеи, коментира и Христо Расташки от МЕЧ. И добави, че този път Делян Пеевски няма да може да "изгълта "Лукойл“.

Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) обвини управляващите, че нямат план за след 22 ноември. Тези, които защитават предложението, са само "ДПС-Ново начало“, ГЕРБ мълчат, ИТН мълчат, БСП са в зала само с гражданската квота, неслучайно никой от ГЕРБ не защитава проекта, по-ниски са от тревата, продължи съпредседателят на "Да, България“. Тези текстове не са минавали и през Министерството на правосъдието, коментира Мирчев. Единственото, което искате да направите, е да подарите рафинерията на Пеевски, изтъкна той.

Много ще се срамувате от това изказване, когато разберете, че въпросните текстове са изпратени на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи – агенция на Министерството на финансите на САЩ) и има положителен отговор, отговори Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), който е сред вносителите. По думите му тези текстове не са по-различни от т.нар. немски модел, допълнени са с това, че особеният управител може да се разпорежда със собствеността. Свидетел съм как Христо Иванов (бивш председател на "Да, България“), ген. Атанас Атанасов( председател на ДСБ) и Кирил Петков (бивш съпредседател на ПП) във водни чаши пиеха уиски с Борисов и Пеевски, като чашите на вашите лидери бяха пълни, обяви Добрев. Санкциите върху двете руски компании лишават бюджета на Путин с повече от 20% от приходите, това, според мен, може да спре войната, смята Добрев. И излиза Мирчев и вади аргументи в защита на Кремъл, „Единна Русия“. Изгорихте мост към групата на ГЕРБ, заяви Делян Добрев. Според него опасността от особения управител е в това, че собственикът на актива може да предяви претенции вследствие на решенията на особения управител. Затова бих наел компания с международна репутация, добави той.

Г-н Добрев, току-що отменихте частната собственост у нас, репликира Асен Василев (ПП-ДБ).

Председателят на енергийната комисия Павела Митова (ИТН) коментира, че решението, което вземат в момента, е своевременно. Дали съм на обаждане от когото и да било не е ваша работа, защото вие сте на обаждане от "Единна Русия“, отговори тя на "Възраждане".

По думите на лидера на "Възраждане“ Костадин Костадинов сме в ситуация, в която управляващите от ГЕРБ и ДПС "ще откраднат една многомилиардна компания“. България можеше да каже, че няма да спазва санкциите, както не ги спазва за едно физическо лице - Делян Пеевски, продължи той. Правителството можеше просто да подаде оставка, когато вижда, че няма подкрепа, допълни Костадинов. "Лукойл“ е транснационална компания, която държи 6% в света от търговията на горива и нефтопродукти, отбеляза той. Създавате особен управител, който влиза в една частна фирма и решава да я продаде, утре може да го направите и с друга частна фирма, посочи Костадинов. Той обяви, че "Възраждане“ ще подадат сигнал в Конституционния съд срещу промените. Беше му наложена забележка от председателстващия заседанието Костадин Ангелов заради използвани обидни думи.

Йордан Цонев ("ДПС-Ново начало“) посочи, че цялата тази криза е вследствие санкциите на американското правителство върху две руски компании. Никой не харесва санкциите, но никой не харесва и войната, подчерта той. Санкциите имат за задача да спрат войната, макар това до момента да не се е случило, но не означава, че усилията трябва да спрат, допълни Цонев. От първия ден на войната имаме проблем с тази руска компания, посочи още той. Не ви ли се струва, че при този състав на Народното събрание беше по-добре да вършим всичко тихо, както при криза в банковата система не се говори за мерките, за да не повлияят на хората и банковата система, отговори той на критиките на опозицията, че се е действало набързо. Правителството има ясен план и тези стъпки са част от него, има извършена проверка на нефтопродуктите у нас и в държавите, в които запасите ни се съхраняват, увери Цонев. Отговорността дали ще има криза на горивата не е на опозицията, управляващите знаят, че криза горивата помита правителства, посочи той. Трябва да имаме тези текстове, всички опции да осигурим производството и пазара с горива, ако собственикът реши да я затвори, категоричен е депутатът.

Ние чуваме, че министър-председателят изобщо не е съгласен с това законодателство, което сте внесли, и затова не идва тук да го защити, репликира Асен Василев.

Радослав Рибарски (ПП-ДБ) коментира, че законопроектът се опитва да заобиколи американските санкции и да предостави правото на особения управител да избере бъдещия собственик. Той посочи, че не са чули нито дума от изпълнителната власт как ще подсигури доставките на горива след 21 ноември. Времето е изключително кратко и вие отново предлагате законодателни промени, които единственото, с което се занимават, е кой ще придобие "Лукойл“, коментира Рибарски. Темата отдавна не е кой ще придобие "Лукойл“, а как да гарантираме доставката на горива, отбеляза той. На път сте да ни оставите и без горива, защото трябва да си нагласите законодателството така, че някой да придобие една рафинерия, и то на занижена цена, след като пазарната оценка е възложена от същия особен управител, коментира Рибарски. Сочите немския модел, но немският модел е съвсем различен и всеки един от вас знае, че особеният управител няма право да се разпорежда. Знаете и какви са дебатите как да се оперира с руските активи в Европа, те в момента стоят замразени и никой не е дръзнал да се разпорежда с тях, това е политика на Брюксел, заяви депутатът от ПП-ДБ. Според него това решение и прилагането му в действие ще доведе до арбитражни дела.