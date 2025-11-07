Детска площадка във Варна: Изтръгнати люлки, счупени пейки, висящи лампи

В платформата на Helpbook.info преди седмица наш потребител описа състоянието, в което се намира детска площадка в град Варна.

Площадката е отдавна занемарени, видно от изпратените снимки с безспорни факти: Пързалките са с повреди, които могат да наранят децата, защото пластмасовите тапи по тръбите липсват и създават предпоставки за инциденти. Част от битумните плочки липсват, а люлката тип везна е демонтирана от години и не е възстановена. Също така, стълбът с въжетата около него, предназначен за катерене, също е демонтиран и не е възстановен. На площадката е имало три кошчета за боклук, които също едно по едно изчезнали. Детското конче е изтръгнато и като нищо може скоро да замине за някой частен имот.

Премахната е и дървена конструкция, която служела за увивни растения, но отдавна и тя е изчезнала. Пейките на площадката са неизползваеми, тъй като част от дъските липсват, а остатъците са изгнили.

„За чистотата не говоря, въпреки че има фургон за почистващ (метящ) персонал. Като положително мога да отбележа пускането на чешмата по мой сигнал. Имам чувството, че детските площадки са направени, за да се усвоят едни пари, без да има идея и желание след това да се поддържат“.

Отговор от институциите няма до този момент, но за сметка на това получихме нов притеснителен сигнал за същата детска площадка, на която опасностите се множат. Няколко осветителните тела са счупени, вероятно дело на вандалска проява: „Плафоните са паднали от местата си и се държат само на кабелите, които се трият на металните стълбове. Много е възможно съвсем скоро да се притрие изолацията на кабела на фазата и да протече ток по стълба. Това ще доведе до пореден инцидент с електрически ток ако някой пипне стълба, когато лампите са включени.

Имайки предвид, че във Варна имаше вече такъв инцидент с дете и бе разпоредена проверка на осветлението по детските площадки - интересно ми е как е отчетена проверката на тази площадка. Считам, че дефектните осветителни стълбове трябва незабавно да се ремонтират заради безопасността най-вече на децата, които играят там“, пише авторът на сигнала.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.

