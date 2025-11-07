IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бащата на Сияна създава гражданско движение

Твърди, че членуващиге в него ще ги обединява само доброто

07.11.2025 | 16:45 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Бащата на трагично загиналата Сияна - Николай Попов, създава гражданско движение, като отрича то да прерасне в партия. Твърди, че членуващитге в него ще се обединяват  около „доброто“.

"Гражданското движение, което ще създам е отворено за всякакви хора. Това няма да е партия.  В него ще видите съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия, различни интереси. Ще ни обединява едно много важно нещо - ДОБРОТО. 
Само заедно може да направим така желаната промяна", написа на страницата си във фейсбук Николай Попов. 

На 31 март автомобилът, в който пътувала 12‑годишната Сияна заедно със своя дядо, бе ударен челно от тежкотоварен камион на пътя между селата Телиш и Радомирци. Сияна загинала на място, а делото за смъртта й продължава. Напрежението около него излезе извън съдебната зала.

