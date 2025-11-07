Швеция финансирала 400 дрона за ударната кампания на Украйна срещу руски рафинерии

Министърът на отбраната Денис Шмигал заяви, че Швеция е помогнала на Украйна да произведе 400 дрона с голям обсег, които след това често се използват за поразяване на цели като петролни рафинерии дълбоко в Русия.

"Украйна и Швеция засилват сътрудничеството си в разработването на иновативни отбранителни технологии“, каза Шмихал в публикация във Фейсбук, където обяви, че е подписал писмо за намерения за партньорство в областта на отбранителните иновации с шведския министър на отбраната Пал Йонсон.

Той добави, че Швеция е помогнала на Украйна да произведе 400 дрона с голям обсег по датската моделна схема, която помага за финансирането на украинското производство на отбранителна техника.

В допълнение към над 9-те милиарда долара помощ, която Швеция вече е отпуснала на Украйна, откакто Русия започна пълномащабна война през 2022 г., скандинавската страна планира да предостави приблизително 8 милиарда долара през 2026 и 2027 г. за военна подкрепа, според министъра.

Съобщението на Шмигал идва в момент, когато Украйна се стреми да нанесе удари по-дълбоко на руска територия в опит да наруши логистиката ѝ и да смачка военната ѝ машина от разстояние.

Не е ясно доколко редовните украински атаки с използване на самоделни дронове в Русия или в окупирани територии са повлияли на армията на Москва.

Партньорството с Швеция бележи стъпка напред в призивите на Украйна към западните ѝ съюзници за финансиране за вътрешно производство на оръжия с голям обсег, след като Западът се колебаеше да предостави ракети, които биха ударили Русия, пише Kyiv Independent.

Руският вицепремиер Александър Новак призна през септември, че страната е изправена пред "малък дефицит“ на петролни продукти, който според него се компенсира от резерви.

Между 28 юли и 22 септември броят на бензиностанциите, продаващи бензин в Русия, е намалял с 360, или 2,6%, според руската проправителствена медия "Комерсант“.

Недостигът на гориво е особено сериозен в окупирания Крим, където приблизително половината бензиностанции са спрели продажбите на бензин поради нарушени доставки, съобщи "Комерсант“ на 24 септември.

Южният федерален окръг, за който Русия твърди, че включва окупирания Крим, е сред най-засегнатите, като над 220 бензиностанции - около 14% - са спрели продажбата на гориво.