Прегазеното с АТВ дете не се подобрява, в критично състояние е

Получило е гърч, който е овладян от лекарите

22.08.2025 | 21:45 ч. Обновена: 22.08.2025 | 22:13 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Появилата се информация, че малкият Мартин, който бе прегазен от АТВ-то на Никола Бургазлиев, се възстановява и е по-добре не отговаря на истината. Това съобщи в профила си Николай Попов, баща на загината Сияна, по молба на пострадалото семйство.

Детето е в критично състояние. Получил е гърч, който е овладян от лекарите. Продължава да е в кома и не може да бъде събуден. Липсва подобрение.

Майката на Мартин - Христина е в клинична смърт. Животът ѝ се подържа от медицинската апаратура по изкуствен път. 

