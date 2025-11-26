Липса на халка: Има ли проблем в брака на Уша и Джей Ди Ванс?

През уикенда съпругата на вицепрезидента Джей Ди Ванс Уша беше забелязана на събитие, придружавайки Мелания Тръмп, но липсата на венчална халка на пръста ѝ накара критиците да заговорят, че семейство Ванс има проблеми.

Дни по-късно, втората дама беше забелязана да носи халката си. Тя се присъедини към съпруга си и президентското семейство по време на традиционната церемония по помилване на пуйки за Деня на благодарността в Белия дом.

Уша бързо "поля" студена вода върху спекулациите, като говорител заяви, че тя "е майка на три малки деца, която мие много чинии и понякога забравя халката си“.

Уша и Джей Ди се запознаха в Юридическия факултет на Йейл и се ожениха през 2014 г. Те имат три деца заедно: синовете Юън - на 8 години Вивек - на 5 години и дъщеря Мирабел - на 3 години.

Снимката се появява след дни на злобни коментари, които обсъждаха състоянието на брака на семейство Ванс. Допълнително съмнение за разклатения брак между Уша и Джей Ди беш и интимната прегръдка, която вицепрезидентът даде на вдовицата на Чарли Кърк.

Спекулациите за евентуален разрив между Втората двойка бяха подхранени от признанието на вицепрезидента, че е умолявал жена си да стане християнка.

С разпространението на снимките, на които венчална хлака липсва, коментиращи в социалната мрежа Х предположиха, че Уша може би не толкова фино показва чувствата си към 41-годишния си съпруг.

Един потребител се пошегува, че Уша "тихо напуска съпруга си“, докато друг добавя: "Имаше признаци...“ и публикува снимка на Ванс, прегръщащ Ерика Кърк.

Други бяха по-подкрепящи Уша, а Кори Талбот написа: „Да, много хора (не само жени) не носят брачните си халки през цялото време.

"Тя трябва да знае, че ще бъде снимана и ще се спекулира... така че определено мисля, че е целенасочено да се направи някакво "изявление“, споделя друг потребител.