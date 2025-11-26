Ивелин Михайлов с имунитет, има ли ключова роля в имотната измама?

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари около свързвания с лидера на "Величие" Ивелин Михайлов "Исторически парк".

Агенти на Комисията, заедно с екипи на жандармерията и полицията, претърсиха адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски, където се намира туристическото градче.

Очаква се по-късно прокуратурата да даде официална информация.

Дотук е известно, че Антикорупционната комисия работи по жалби на измамени от тази година, въпреки че сигнали срещу Ивелин Михайлов и журналистически разследвания за схемите за финансиране на "Историческия парк" датират от години.

Според информация на БНР става дума за хора, които са си купували акции в "Историческия парк" срещу обещание да получат имоти. Къщи обаче така и не им били построени, нито получили обратно парите си.

През схемата, действала години назад, били превъртени десетки милиони левове, твърдят запознати с разследването. Пак, според тях, Михайлов имал ключова роля в схемата.

Тъй като обаче лидерът на "Величие" е лице с имунитет, каквито и да било процесуално-следствени действия с него могат да се проведат едва след като той бъде свален. Това означава, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов трябва да внесе такова искане в Народното събрание и/или самият Михайлов да се откаже сам от наказателната си неприкосновеност, или, ако не го направи, решението да бъде взето от депутатите.

Практиката около висящите с месеци искания на Сарафов по отношение на депутати от АПС и "Възраждане" сочи, че мнозинство за сваляне на нечий депутатски имунитет до този момент в този парламент не се е било събирало.