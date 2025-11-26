IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гласът на Путин променен в Киргизстан, Песков разкри, че е настинал ВИДЕО

По думите му леко дрезгавият глас на Путин, забележим по време на речта му в Бишкек, е нещо обичайно

26.11.2025
Руският президент Владимир Путин е на посещение в Киргизстан, за да потвърди стратегическото партньорство между двете държави с колегата си Садир Жапаров. Но друго привлече вниманието на публиката, която от години следи изкъсо здравето на руският лидер - гласът му. 

В реч, която Путин държа от Бишкек, гласът му звучеше различно. А преди да се появят спекулациите, че в Киргизстан е изпратен един от двойниците на руския президент, журналисти побързаха да попитат говорителя на Кремъл, Дмитрий Песков, какво се случва с него. 

По думите му леко дрезгавият глас на Путин, забележим по време на речта му в Бишкек, е нещо обичайно.

"Гласът ми е леко дрезгав, случва се", заяви Песков като добави, че настинката "няма да повлияе по никакъв начин на работата и работния график" на държавния глава.

