Гласът на Путин променен в Киргизстан, Песков разкри, че е настинал ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Киргизстан, за да потвърди стратегическото партньорство между двете държави с колегата си Садир Жапаров. Но друго привлече вниманието на публиката, която от години следи изкъсо здравето на руският лидер - гласът му.
В реч, която Путин държа от Бишкек, гласът му звучеше различно. А преди да се появят спекулациите, че в Киргизстан е изпратен един от двойниците на руския президент, журналисти побързаха да попитат говорителя на Кремъл, Дмитрий Песков, какво се случва с него.
По думите му леко дрезгавият глас на Путин, забележим по време на речта му в Бишкек, е нещо обичайно.
"Гласът ми е леко дрезгав, случва се", заяви Песков като добави, че настинката "няма да повлияе по никакъв начин на работата и работния график" на държавния глава.
If you speak Russian, you immediately notice that something has happened to Putin’s voice.
‘His voice is slightly hoarse, that happens,’ said the presidential press secretary. ‘It does not affect his work or his schedule in any way.’" pic.twitter.com/vlNBDNHzNJ— Russian Market (@runews) November 26, 2025