Облачно с валежи ще е утре, температурите ще са до 30°

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността от запад на изток ще се увеличава.

През нощта валежи от дъжд ще има главно в планинските райони на Западна и Централна България.

През деня по-съществени ще са на много места в източната половина от страната, където ще са придружени с гръмотевици. След обяд над северозападните райони облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 25°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще е без съществена промяна.

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността често ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

26.08.2025 и 27.08.2025

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд. В сряда ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Температурите постепенно ще се повишават.