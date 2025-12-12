Непокорните и прокълнатите на фронтовата линия на Украйна

Изминаха почти четири години от пълномащабното нахлуване на президента Путин в Украйна, четири години, в които ужасът, скръбта и раненото неподчинение се превърнаха в споделено преживяване на една очукана нация, пише The Times.

Телата на хиляди украински войници са съхранявани в импровизирани морги в цялата страна, в очакване на ДНК съвпадения със семействата на изчезналите, за да бъдат идентифицирани. В Одеса Тетяна Папиж, генерален директор на Регионалното бюро по криминалистика, ръководи операция в моргата край железопътната линия, където над 2000 загинали украински войници са съхранявани в хладилни вагони.

Руснаците атакуват цивилни в Херсон, местните наричат ​​​​кървавата им серия "сафари с дронове". Досега тази година в Херсон са регистрирани средно по 2500 атаки с дронове седмично. През същия период 125 цивилни са били убити от дронове, а други 1173 са били ранени.

В сянката на дроновете, цивилните с увреждания или хронични здравословни проблеми са изправени пред ужасяващи предизвикателства. Много от болниците, които все още са отворени, са близо до фронта или са претоварени с ранени войници. Често аптеките не работят. Транспортните връзки са прекъснати, а медицинските специалисти са избягали от Херсон, което води до недостиг на специалисти. Неврохирурзите, онколозите, кардиолозите и травматолозите са рядкост. Някои болни хора са твърде уплашени да пътуват.

Други не могат да ходят.

Стресът върху болногледачите им е огромен.

"Всеки път, когато руснаците обстрелваха селото ни, трябваше да нося тийнейджърката си на ръце до убежище", казва Руслан Трохименко, седнал до дъщеря си Диана.

17-годишната Диана има тежко мозъчно увреждане от ранна детска възраст, както и диабет и епилепсия. Тя не може да ходи или да говори, не може да се къпе или храни сама без чужда помощ.

Въпреки това семейството ѝ, обречено на бедност в района, се е задържало в крайбрежното си село, грижейки се за Диана, която се нуждае от ежедневни инсулинови инжекции, проверки на нивото на захарта и лекарства. Сградите около тях са сринати от бомбардировки и въздушни удари.

Повечето украински войници предпочитат пушки пред АК-47, за да свалят дронове. Патроните с леки сачми са предпочитаният боеприпас, тъй като изстрелът има по-голямо разсейване. Въпреки това, в надпреварата за разработване на оръжия против дронове, Украйна е разработила няколко вида пистолети с мрежа за дронове.

Войниците се придвижват в камуфлажно и бронирано превозно средство за доставка на пари, дарено от полска компания, като защита срещу атаки с дронове.