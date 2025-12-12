IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петър Москов: Надявам се, че от гнева на хората ГЕРБ си е извадила поука

12.12.2025 | 23:45 ч. 6

Всяко едно управление, всяко едно правителство, което е с ДПС, свършва с оставка. Това заяви председателят на партия КОД и бивш министър на здравеопазването д-р Петър Москов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му оставката идва в лош момент, защото всяка една от несгодите, ще бъде преписана на еврото и на европейския път на България.

Какво следва след оставката на правителството

"Надявам се, че от гнева на хората ГЕРБ си е извадила поука", заяви д-р Москов пред Bulgaria ON AIR.

Според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е излъгал ГЕРБ, че управление с ДПС може да доведе до нещо друго, освен до омраза.

Как ще се подреди политическият пъзел

"Оставката е ефект от протеста. За да има резултат, на това нещо трябва да има алтернатива", подчерта председателят на партия КОД.

"Въпросът е дали енергията "срещу", може да бъде канализирана в смислен процес "за". Искрено се надявам, че може, но само ако съставът на следващия парламент е различен", коментира още д-р Москов.

По думите му мафията се бори, когато прекратиш социализма.

