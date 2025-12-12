Дъщерята на принцеса Шарлийн е коледен ангел в снежнобяла рокля на рождения си ден

Принцеса Габриела и принц Жак от Монако навършиха 11 години на 10 декември, а по този повод кралският двор публикува официална снимка на децата в социалните мрежи.

На кадрите Габриела позира, гледайки камерата, в бяла рокля без ръкави.

В чест на специалния ден на близнаците, кралската двойка на Монако сподели благопожеланията си, както и няколко снимки на русокосите и синеоки Габриела и Жак, облечени в бяло, на които те приличат на ангели.

Дъщерята на принцеса Шарлийн и принц Албер носи сладка бяла рокля с кръгло деколте и семпъл кръстосан дизайн. Платът има фин блестящ слой, който допълва празничното усещане на визията ѝ, без да я прави прекалено кичозна или преувеличена.

Принцесата също така носи косата си на свободни къдрици и е сложила малки златни обеци, докато сияе редом с брат си, който носи бял пуловер с висока яка, за да се съчетае със сестра си.

