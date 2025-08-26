IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Топла и суха ще е есента според дългосрочни прогнози

Типичната есен може да очакваме чак към ноември, каза климатологът проф. Георги Рачев

26.08.2025 | 08:37 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:25 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Доста хладна, а на места и студена е тази сутрин. При всички 71 станции няма отчетена температура над 18 градуса, каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

От днес до неделя температурите ще се покачват с по 1-2 градуса и в събота те ще бъдат между 30 и 35 градуса.

„Слънчо вече няма да е такъв голям фактор и да затопля. Идва есента, само че ще я отложим малко, може би с две седмици, а типичната есен може да очакваме чак към ноември“, посочи климатологът.

В края на седмицата топло ще бъде на целите Балкани. Ще има символични валежи, каза Рачев.

Септември ще започне с топло, слънчево и сухо време.

„Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и сравнително суха. Предстои да видим“, каза Георги Рачев.

Георги Рачев есен прогноза за времето
