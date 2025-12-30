Саудитска Арабия нанесе удари в Йемен

Саудитска Арабия нанесе днес удари по йеменското пристанище Мукала заради пратка с оръжия, предназначена за сепаратисти, пристигнали от Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Асошиейтед прес.

Атаката сигнализира за нова ескалация между кралството и сепаратистките сили на Южния преходен съвет, който е подкрепян от ОАЕ. Тя също обтяга отношенията между Рияд и Абу Даби, които подкрепят съперничещи си страни в десетгодишната война на Йемен срещу бунтовниците хуси, ползващи се с подкрепата на Иран, на фона на бурния регион около Червено море.

По-късно на 30 декември антихутските сили в Йемен обявиха извънредно положение, като въведоха 72-часова забрана за всички гранични пунктове в контролираните от тях територии, както и за достъпа до летища и пристанища, освен с разрешение от Саудитска Арабия.

Саудитските военни излязоха със съобщение, предадено от държавната Саудитска агенция по печата, което гласи, че ударите са били нанесени след пристигането на кораби от Фуджайра, пристанище на източния бряг на ОАЕ, в Мукала.

"Екипажът на кораба е деактивирал предавателните устройства на борда и е свалил на брега голям брой оръжия и бойни машини в подкрепа на силите на Южния преходен съвет. Имайки предвид, че тези оръжия представляват непосредствена опасност и ескалация, която застрашава мира и стабилността, коалиционните военновъздушни сили нанесоха тази сутрин ограничен въздушен удар, който беше насочен срещу оръжията и военните машини, разтоварени от двата плавателни съда на пристанището в Мукала", съобщиха саудитските военни.

Все още не е ясно дали има жертви от удара и дали въоръжените сили на други държави, освен тези на Саудитска Арабия, са участвали в атаката. Саудитските военни заявиха, че са предприели нападението през нощта, за да "избегнат причиняването на косвени щети".

Атаката най-вероятно е взела на прицел кораб, който беше идентифициран от анализатори като "Гренландия", товарен съд за превозни средства, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис. GPS данни, анализирани от АП, цитирана от БТА, показват, че плавателният съд е акостирал във Фуджайра миналия понеделник и е пристигнал в Мукала в неделя. Вторият кораб не е идентифициран.

Мохамед ал Баша, експерт по Йемен и основател на консултантската компания "Баша Рипорт", се позова на видеа в социалните мрежи, които показват как бронирани машини преминават по улиците на Мукала след пристигането на кораба. Дубайските собственици на плавателния съд не са открити за коментар.

"Очаквам умерена ескалация от двете страни. Южният преходен съвет, подкрепян от ОАЕ, вероятно ще отговори като укрепи контрола си. Същевременно притокът на оръжия от ОАЕ за Преходния съвет ще бъде намален след тази пристанищна атака, особено като се има предвид, че Саудитска Арабия контролира въздушното пространство", посочи Ал Баша.

Пристанищният град Мукала се намира в йеменската провинция Хадрамаут, на 480 км североизточно от Аден, където е седалището на силите (международно признатото правителство на Йемен), борещи се против бунтовниците хуси, след като последните превзеха столицата Сана през 2014 г.

Ударът в Мукала се появява в контекста на въздушни удари, които Саудитска Арабия нанесе срещу Съвета в петък. Анализаторите ги определиха като предупреждение към сепаратистите да спрат настъплението си и да напуснат провинциите Хадрамаут и Махра. Преходният съвет беше изтласкал оттам сили, свързани с подкрепяните от Саудитска Арабия Национални сили за защита, друга групировка в коалицията, бореща се срещу хусите.

Съюзниците на Преходния съвет все по-често развяват знамето на Южен Йемен, държава, съществувала в периода от 1967 до 1990 г., припомня АП

Саудитска Арабия отправи предупреждение към Обединените арабски емирства във връзка с подкрепата на ОАЕ за настъплението на сепаратистите в Южен Йемен, определяйки я като "изключително опасна", предаде Асошиейтед прес.

В официална позиция от днес саудитското Министерство на външните работи директно свърза ОАЕ със започналото наскоро настъпление на Южния преходен съвет.

Саудитското външнополитическо ведомство заяви, че националната сигурност на Саудитска Арабия представлява "червена линия", която Рияд ще отбранява, и изрази надежда, че ОАЕ ще предприемат необходимите стъпки за запазването на двустранните отношения, предаде Ройтерс.