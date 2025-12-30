Желязков с равносметка: Беше динамична, сложна, но и важна година

"Това беше една динамична, сложна и важна година от геополитически, европейски и национален дневен ред”, каза Росен Желязков, премиер в оставка, на последното редовно заседание на Министерски съвет тази година.

Желязков подчерта, че правителството е било създадено трудно, в сложна коалиция с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и доверие.

"Както и в една много динамична парламентарна подкрепа, за което благодаря. Макар това правителство да изглежда политическо, то се държеше като програмно през тази година", добави премиерът в оставка.

"На първо място финансова стабилизация, възстановяване на плащанията по НПВУ, повишаване конкурентноспособността на българската икономика и влизането в еврозоната. Всички тези ангажименти за 2025 г. бяха изпълнени”, обобщи Желязков.

"България приключва 2025 г. с БВП от 113 млрд евро, с ръст от над 3% на икономиката - в топ 5 на държавите на ЕС. Отдавна не сме най-бедната страна по паритет на покупателната способност, изпреварвайки Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Изпълнихме ангажиментите си”, продължи с анализа Желязков и добави:

"С 0,6% намалява коефицентът на безработицата. Ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6%, имаме на 10 млрд. лева повече приходи за една година - това е рекордна събираемост. Инфлацията е около 3,6%, но това не е свързано с въвеждането на еврото, а с повишената покупателна способобност и заради 4% изсветляване на икономиката. Над 1 млрд. е събираемостта в ТОЛ системата, дължим на превозвачите повишение на конкурентноспособността”.

“Това правителство трябва да говори с факти и числа - вчера България получи трето плащане по ПВУ. Така България получи вече над 4 млрд. лв.”, коментира и вицепремиера Томислав Дончев.