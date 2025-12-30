IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

Това са Иван Кондов, Елена Шекерлетова, Зорница Апостолова и Елеонора Димитрова

30.12.2025 | 11:35 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев издаде укази, с които назначава посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия. Указите са публикувани в днешния брой на "Държавен вестник". 

Иван Илиев Кондов е назначен за посланик в Италианската република със седалище Рим. Елена Радкова Шекерлетова е новият посланик в Португалската република със седалище в Лисабон, а Зорница Петрова Апостолова - в Република Финландия със седалище в Хелзинки.

Свързани статии

Посланикът ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Република Колумбия със седалище в град Бразилия.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев посланици Колумбия Италия Поргугалия и Филандия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem