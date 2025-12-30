Опашки пред банките: Хората внасят и превалутират пари

В различни градове в страната се образуваха опашки дни преди превалутирането и официалното приемане на еврото, съобщи за Нова тв макроикономистът и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ Васил Караиванов.

Още рано сутринта опашка се е образувала и пред Българската народна банка, въпреки че тя отваря по-късно.

“Не разбирам защо хората бързат да обменят или внасят левове. Курсът в момента е по-неизгоден от фиксирания, който ще бъде задължителен“, коментира Караиванов.

Според макроикономистът няма причина за притеснение относно самия преход. Възможно е в часовете между 21:00 ч. на 31 декември и ранните часове на 1 януари някои банкови системи временно да не работят заради техническото преминаване към новия режим, но това се очаква да бъде за кратко.

“По-скоро говорим за минути, а не за часове. Обявеният по-дълъг период е по-скоро за презастраховане“, обясни икономистът и даде съвет: хората, които планират плащания в новогодишната нощ, да разполагат с известна сума пари в брой, тъй като е възможно временно да не работят картови плащания. Каква сума да носят зависи изцяло от личните им планове и разходи.

Няма нищо спешно

Икономистът беше категоричен, че няма нужда от бързане и дълги опашки преди 1 януари. Българската народна банка ще обменя левове в евро по фиксирания курс без ограничение във времето – години наред, както това правят и други европейски централни банки.