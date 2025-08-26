IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Добри са условията за туризъм в планините

Умерен вятър духа във високите части

26.08.2025 | 09:47 ч. Обновена: 26.08.2025 | 12:47 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Има вероятност да се заоблачи в следобедните часове, посочиха оттам. Тази сутрин духа умерен вятър във високите части на планините. 

От ПСС добавиха, че през изминалото денонощие не е имало инциденти. 

Според прогнозата за времето в планините ще е слънчево с временни увеличения на облачността, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°. (БТА)

планини туризъм
