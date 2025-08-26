Сезонът на Девата е тук, какво ни очаква?

Сезонът на Девата е тук! Той започна на 23-и август и продължава до 22-и септември. Наслаждаваме се на последните летни моменти, усещаме първия полъх на есента, време е за промени. Сега ще станем земни, организирани, ще се погрижим за себе си и ще планираме как успешно да завършим годината. Ето какво ще донесе сезонът на всяка зодия, според "Beat Route".

Овен

След огнен сезон, сезонът на Девата им носи земна енергия, желание за организация. Ако са искали да променят навиците си, сега е време да започнат да тренират или да се хранят здравословно. Има много начини да се почувстват добре. Нека видят кое работи за тях и да го вплетат в ежедневието си.

Телец

Романтиката е във въздуха за Телците. Ще се появи искра в любовния им живот. Може да се почувстват привлечени от човек, който не е техният тип. При обвързаните искрата отново се разпалва. Нека Телците подбират внимателно и да се уверят, че получават любовта, която заслужават.

Близнаци

Няма да искат да ги безпокоят. Близнаците ще искат да си починат от много излизания, приключения, социалните контакти през лятото. За тях домът ще придобие по-специално значение. И ще стане мястото, на което се чувстват в безопасност. Да подредят, да изпробват нова рецепта, да се погрижат за себе си. Може да поканят приятели на гости и да спретнат чудна вечеря.

