Тримесечно бебе умря от глад, майката ще лежи зад решетките

Майка ще прекара десетилетия зад решетките, след като тримесечният ѝ син почина от глад в хотелска стая в Тексас.

Скайлин Тюрк бе осъдена в четвъртък, 21 август, в 54-и щатски съдебен окръг във Уейко по обвинения в убийство, нанасяне на телесна повреда на дете, застрашаване на живот и притежание на наркотични вещества, съобщават ABC KXXV, CBS KWTX и Waco Tribune-Herald.

Присъдата бе произнесена малко след като тя се призна за виновна и по четирите обвинения, свързани със смъртта на бебето през 2023 година. Съдия Сюзън Кели я осъди на по 40 години за убийство и за причиняване на телесна повреда на дете, както и на по две години за застрашаване на живот и за наркотици.

Тюрк ще изтърпява наказанията едновременно, а възможност за условно предсрочно освобождаване ще получи най-рано след 20 години. В присъдата е отчетено времето, което вече е прекарала в ареста – 633 дни.

Щатският прокурор и адвокатите на Тюрк не са отговорили на запитванията за коментар в неделя, 24 август.

Присъдата идва след ареста на Тюрк и Чарлз Харис през ноември 2023 г., след като детето им – в медиите наричано Джей Джей – било открито в безсъзнание в хотел "New Road Inn" в Уейко.

Според доклади от онзи период бебето било в състояние на тежко недохранване и „изглеждало като скелет“. На мястото била открита и неговата тригодишна сестра, която имала достъп до ножове и мечове. Детето било незабавно изведено и настанено под закрила на щата.

В стаята били намерени хлебарки, сурово месо и метамфетамин. Полицията иззела половин грам метамфетамин и електронна везна, като не открила „реална храна за децата“, освен кутии със сок и пакетирани плодови десертчета.

Адвокатът на Тюрк – Джонатан Сибли – заяви пред KXXV след присъдата, че клиентката му е „съкрушена от загубата на детето“.

„Скайлин и семейството ѝ все още скърбят за загубата, но са облекчени, че тази част от процеса вече е зад тях. Освен че изгубиха скъп човек, сега ще трябва да се справят и с отсъствието на Скайлин, докато е в затвора. Нейното семейство присъства в съдебната зала днес, за да я подкрепи, и съм сигурен, че ще продължат да го правят и занапред“, каза още защитникът.

Щатската прокурорка Тара Авантс заяви, че Тюрк е „поела отговорност и е получила присъда в горната граница на наказателния диапазон“.

„От юридическа гледна точка разликата между доживотна присъда и 40 години е едва десет години. Ужасяващият и безотговорен характер на поведението на подсъдимата не ни позволи да се съгласим на по-леко наказание“, отбеляза Авантс.

Според KXXV, позовавайки се на роднина, момиченцето, намерено в стаята през 2023 г., наскоро е било осиновено. Междувременно бащата Чарлз Харис очаква съдебно заседание срещу него през септември, пише People.