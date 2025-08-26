За 3 часа София-Бургас: До 2029 г. трябва да е готов жп участъка

Днес се видя, че има светлина в тунела за българските железници. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната (жп) линия Костенец – Септември.

Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.защото това е един малък участък, но е от изключителна важност за българската транспортна схема в бъдеще. Това е елемент от модернизацията на железопътната мрежа от София до Бургас, заяви Караджов.

"Десет такива участъка са в момента в ремонт. Те представляват затруднение за българските граждани, тъй като заради всички тези ремонти се налагат намалени скорости по останалите участъци, както и закъснения на влаковете", допълни той.

По думите на Караджов, когато е поел поста на министър, е имало огромно закъснение в работата по проекта. На практика, през цялата 2024 г. работата тук е била замразена, каза вицепремиерът. Възможността да се плаща редовно и ритмично на изпълнителите всъщност възбуди и сериозна работа от тяхна страна и строителите показаха, че е възможно да наваксват закъснението, допълни Караджов.

До 2029 година трябва да бъде готов железопътният участък между София и Бургас, съобщи министърът след инспекцията на най-новия тунел 11. Времето, за което се очаква да се стига, ще бъде малко над 3 часа.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“, който е важен елемент от коридорите на Трансевропейската транспортна мрежа, пише на сайта на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Чрез рехабилитацията на този железопътен участък ще бъде осъществено цялостното модернизиране на линията София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия, пише още на сайта на НКЖИ. Общата стойност на проекта е 300 251 198 лева без ДДС.

Ще бъдат въведени нови правила, чрез които "Морска администрация" ще трябва да следи оборудването на атракционите, заяви още Гроздан Караджов при проверката. Коментарът му бе по повод инцидента в Несебър, при който, след падане от парашут, теглен от моторна лодка, загина дете.

В края на своето посещение Караджов посети и строежа на новата гара в град Костенец. Той посочи, че там ще има четири коловоза.