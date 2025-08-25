Повече или по-малко Европа, за какво е ЕС? Предизвикателствата пред лидерите

За какво е Европейският съюз? На всеки седем години неговите лидери формулират количествен отговор, когато определят дългосрочния бюджет на блока. Сега повече от всякога е необходимо да го направят правилно, пише Bloomberg.

ЕС е изправен пред едни от най-големите предизвикателства в своята история, включително защитата срещу враждебно настроена Русия, борбата с изменението на климата и осъществяването на необходимите инвестиции за повишаване на изоставащата конкурентоспособност. И все пак отделните държави нямат адекватен стимул да предоставят такива важни обществени блага, когато ползите се простират отвъд техните граници.

Други съюзи – като Австралия, Канада и САЩ – решават този проблем с координацията, като прехвърлят някои отговорности на федералното правителство, заедно с бюджети, които обикновено възлизат на 20% или повече от брутния национален доход. Не е така с ЕС. Неговите правомощия са силно ограничени, а дългосрочният му бюджет за 2021-2027 г. възлиза само на 1,1% от БНД. Това запазва суверенитета на държавите членки, но също така ограничава това, което те могат да постигнат заедно.

Помислете за отбраната. Европа спешно се нуждае от увеличаване на военните си способности, но договорът на ЕС оставя тази функция на отделните държави. Резултатът е недостатъчен мащаб и оперативна съвместимост – например 12 вида основни бойни танкове – както и неравномерно изразходване на средства за приоритет, който е от полза за всички. Ако държавите членки вместо това обединят ресурси, те биха могли да се възползват от съвместните обществени поръчки и икономиите от мащаба, за да постигнат целите си по-бързо и по-евтино.

И защо не го правят? Някои държави – по-специално Германия и Нидерландия – се притесняват, че парите им ще бъдат похарчени неправилно. До известна степен те са прави: най-големият текущ разход на ЕС, например, е подпомагането на доходите на земеделските производители – лошо насочена форма на социални помощи, която се отразява в цените на земята и насърчава кронизма.

Свързани статии ЕС е на колене пред една буйстваща Русия, САЩ и Русия вече управляват Европа

Решението обаче не е толкова просто, колкото „по-малко Европа“. Гражданите са склонни да гледат благосклонно на ЕС и искат той да прави повече. Според една оценка, един по-пълноценен съюз би могъл да добави кумулативни 18% към годишния икономически продукт за едно десетилетие. Но за да се реализират тези ползи, бюджетът на блока трябва да се съсредоточи върху областите, където може да осигури най-голяма стойност, като се освободи от елементи, които не принадлежат, и осигури адекватно финансиране за тези, които принадлежат.

Това не би изисквало ресурсите на традиционното федерално правителство. Бюджет, фокусиран върху истински обществени блага в целия ЕС – като научни изследвания, опазване на околната среда и трансгранични електропреносни връзки – може да струва 2,4 трилиона евро от 2028 до 2034 г., или 1,7% от брутния национален доход, според мозъчния тръст Bruegel. Това не включва отбраната, за която средствата биха могли да бъдат обединени отделно от националните бюджети, за предпочитане финансирани със съвместно емитирани облигации .

В идеалния случай приходите биха идвали от специални източници, като например мита и такси за положително стимулиране (например за държави, които инвестират недостатъчно в отбрана ). Разходите трябва да се проследяват с акцент върху обществената полза – не дали е построен път, а дали е помогнал на хората да стигнат до желаното място.

Предложението на Европейската комисия за финансовата рамка за периода 2028-2034 г. прави някои стъпки в правилната посока, като се фокусира повече върху легитимни приоритети и измерими резултати. И все пак това е едно разочароващо начало на това, което обещава да бъде две години пазарлъци. Дори малкото увеличение спрямо настоящия бюджет - около 0,2% от БНД, повече от половината от който е обслужване на дълга, което не е съществувало преди - вече се сблъсква с яростна опозиция от страна на Германия. Субсидиите за земеделие остават голяма част от разходите.

ЕС трябва да се справи по-добре и бързо. Смелите действия сега могат да помогнат за привличането на трилиони евро частни инвестиции, необходими за постигане на целите на континента в областта на сигурността, растежа и околната среда, и за противодействие на възхода на крайнодесните популисти, които събраха повече от една четвърт от гласовете на последните избори за Европейски парламент.

Ако европейските лидери не се възползват от тази възможност да покажат за какво е ЕС, може да не получат друга.