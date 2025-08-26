IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Момче и момиче избягаха от детска градина в Сапарева баня

Излезли през портала, докато бус зареждал комплекса

26.08.2025 | 14:35 ч. Обновена: 26.08.2025 | 15:53 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града, съобщи БНР.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. 

Открити са в магазин  в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние. 

Децата са от кв. "Сапарево", в семейство с още двама малчугани. Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

избягали деца детска градина Сапарева баня
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem