Съд в САЩ: Илон Мъск е подвел инвеститори

Илон Мъск е подвеждал инвеститори при преговорите за придобиването на социалната мрежа Twitter през 2022 година.

Това е решението на съда в Сан Франциско по дело, заведено от компании, които са искали да придобият платформата.

Обвиненията срещу Мъск са, че е успял да повлияе върху цената на акциите на Twitter и така е купил мрежата по-евтино, посочва БНТ.

В своя защита милиардерът заяви, че думите са били анализирани повече от нужното.

След съдебното решение всеки от инвеститорите в платформата може да претендира за сума, с която смята, че е бил ощетен при продажбата.

