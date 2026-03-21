Съд в САЩ: Илон Мъск е подвел инвеститори

Успял да повлияе върху цената на акциите на Twitter и така е купил мрежата по-евтино

21.03.2026 | 09:57 ч. 3
Снимка: Ройтерс

Илон Мъск е подвеждал инвеститори при преговорите за придобиването на социалната мрежа Twitter през 2022 година.

Това е решението на съда в Сан Франциско по дело, заведено от компании, които са искали да придобият платформата. 

Обвиненията срещу Мъск са, че е успял да повлияе върху цената на акциите на Twitter и така е купил мрежата по-евтино, посочва БНТ.

В своя защита милиардерът заяви, че думите са били анализирани повече от нужното. 

След съдебното решение всеки от инвеститорите в платформата може да претендира за сума, с която смята, че е бил ощетен при продажбата.
  

