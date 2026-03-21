Жените кандидат-депутати на 19 април са с 62 повече от октомври 2024 г.

Жените са 30,1% от кандидатите за народни представители на изборите на 19 април, което е ръст от 1,7 процентни пункта спрямо вота през октомври 2024 г., но делът им остава под 1/3 от общия брой. На изборите през април жените кандидати за депутати са 1439 от общо 4786 души, докато мъжете са 69,9% (3347 кандидати), съобщи в четвъртък заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.

На предстоящите избори ще има 62 жени кандидати за народни представители повече спрямо тези в края на 2024 г. Съотношението обаче остава в полза на мъжете.

За вота през април са регистрирани 69 кандидати за депутати по-малко спрямо този на 27 октомври 2024 г.

За сравнение, на изборите на 27 октомври 2024 г. жените са били 28,4% - 1377 от общо 4855 кандидати, а мъжете - 71,6% - 3478 кандидати.

Делът на жените в националните парламенти в Европейския съюз (ЕС)

Данните за България могат да бъдат разгледани на фона на тенденциите в ЕС. Делът на жените в националните парламенти на страните от ЕС се е увеличил през последното десетилетие, с изключение на Германия, предаде в началото на март ДПА, позовавайки се на данни, публикувани вчера от европейската статистическа агенция Евростат.

През 2025 г. в България жените съставляват 25% от законодателите, ръст с близо 5,5 процентни пункта спрямо 2015 г.

Жените са заемали 33,6% от местата в националните парламенти на страните от ЕС през 2025 г., което е с 5,4 процентни пункта повече в сравнение с 2015 г., сочат данните.

Финландия има най-голям дял на жени в парламента през 2025 г. - 46%, следвана от Швеция с 44,8% и Дания с 44,7%. С най-нисък дял е Кипър - 14,3%, следван от Унгария с 15,6% и Румъния с 22%.

В повечето страни от ЕС делът на жените в националните правителства също е нараснал спрямо 2015 г. Най-голямо увеличение се наблюдава във Финландия. Спад в дела на жените е регистриран в шест държави от ЕС: Румъния, Словения, Чехия, Нидерландия, Белгия и Полша.

Кандидати за депутати на изборите

11 юли 2021 г. - кандидати за депутати - 5079, от които 1494 жени и 3585 мъже.

14 ноември 2021 г. - кандидати за депутати - 5067, от които 1515 жени и 3552 мъже.

2 октомври 2022 г. - кандидатите за депутати - 6624, от които 1954 жени и 4670 мъже.

2 април 2023 г. - кандидати за депутати - 4566, от които 1341 жени и 3225 мъже.

9 юни 2024 г. - кандидати за депутати - 6100, от които 1826 жени и 4274 мъже.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.

(БТА)