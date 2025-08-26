IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Запалиха колата на българин, живеещ в Северна Македония

С Димитър Църномаров и преди са се случвали „инциденти"

26.08.2025 | 20:42 ч. Обновена: 26.08.2025 | 21:00 ч. 7
Запалиха колата на българин, живеещ в Северна Македония

Това е Димитър Църномаров, българин от РС Македония. На снимката се вижда и какво е останало от неговия автомобил. В събота срещу неделя през нощта в Битоля с колата му се е случил инцидент – „подпалила" се е.

Това написа във фейсбук профила си председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.

Ето какво още сподели той:

"При учредяването на ВМРО – ДПМНЕ в Македония през 1990 г. с председател Любчо Георгиевски Димитър Църномаров е пръв заместник-председател на партията. В това си качество Църномаров на пресконференции и всякакви публични изяви винаги се е обявявал за българин.

С него и преди са се случвали „инциденти" заради това, че никога не е крил българското си самосъзнание. През 1995 г. беше отвлечен от македонските тайни служби и цяла седмица беше в неизвестност, психически и физически малтретиран. След покушението се наложи на Църномаров да му бъде направена операция на очите в България.

За последния инцидент със запалването на автомобила му са сезирани органите на македонското МВР и българският посланик в Македония. Но е наивно да се вярва, че македонската полиция ще приеме случая сериозно и ще търси извършителите. Както виждаме, РС Македония се е върнала в онези времена на тежък сърбофилски антибългаризъм.

Но българското външно министерство не може да продължава да мълчи! Ние от ВМРО настояваме МВнР на Р България спешно да изиска информация от официално Скопие има ли връзка запалването на автомобила на Димитър Църномаров с това, че е българин и да настоява извършилите това злодеяние да бъдат намерени и съдени".

