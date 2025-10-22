Мъск критикува назначения от Тръмп шеф на НАСА, бил глупав за работата

Илон Мъск критикува изпълняващия длъжността администратор на НАСА, назначен от президента Доналд Тръмп, заявявайки, че не е достатъчно умен за най-високия пост в космическата агенция. Понастоящем длъжността се заема от изпълняващия длъжността администратор Шон Дъфи, който е и министър на транспорта.

"Човекът, отговорен за космическата програма на Америка, не може да има двуцифрен коефициент на интелигентност“, написа Мъск във вторник следобед, отправяйки атака към Дъфи.

Предприемачът отговаряше на публикация, призоваваща "някой друг освен Дъфи“ да ръководи НАСА.

"Шон Дъфи се опитва да убие НАСА!“, написа Мъск в друга публикация.

Последният залп на Мъск идва на фона на разразила се битка сред редиците на MAGA за това кой трябва да бъде потвърден за администратор на НАСА, според нов доклад на Wall Street Journal.

Според източници Дъфи, който сега работи като временен шеф, ще запази най-високия пост в НАСА за постоянно. Министърът на транспорта дори е предложил преминаването на НАСА под юрисдикцията на ведомството.

Това обаче го поставя в противоречие с основателя на Tesla и SpaceX, който се бори за поста на приятеля си Джаред Айзъкман, въпреки че Тръмп оттегли номинацията си за Айзъкман по-рано тази година.

Айзъкман, самият той технологичен предприемач, пилотирал първата гражданска космическа мисия с екипаж на SpaceX, беше разглеждан за най-високия пост в НАСА по-рано тази година.

Но след като Тръмп и Мъск се скараха през лятото заради досиетата на Джефри Епстийн, администрацията оттегли разглеждането си за Айзъкман.

Приятелят на Мъск беше номиниран за първи път за ръководител на НАСА през декември 2024 г. Сега Айзъкман се опитва да се върне в орбитата на Тръмп и е наел лобисти и инфлуенсъри в социалните медии, за да му помогнат, съобщава Journal.

Междувременно Айзъкман отрича да има "платени лобисти или застъпници“, работещи от негово име.

"Джаред Айзъкман за администратор на НАСА!“, публикува във вторник следобед крайнодясната инфлуенсърка Лора Лумър.

Въпреки това Айзъкман и екипът му се събраха през уикенда, за да оценят номинацията му. Засилвайки неотложността, някои от съюзниците на Айзъкман очакваха решението за най-високата позиция в НАСА да дойде тази седмица.

Разговорите директно между Дъфи и Айзъкман относно повторното номиниране на технологичния предприемач са били „спорни на моменти“, съобщи Journal.

Мъск отново отправи критики към Дъфи в друга публикация във вторник, отбелязвайки как НАСА няма да стигне до Луната по-бързо от SpaceX.

Съобщава се, че миналата подкрепа на Айзъкман за демократичните политици е изиграла фактор за оттеглянето на номинацията му по-рано тази година.

Времето за изпълнение на длъжността на Дъфи начело на агенцията приключва в края на годината.

Белият дом заяви, че всяко съобщение за това кой ще ръководи НАСА ще дойде директно от президента, въпреки че не предоставиха актуализация кога ще се случи това.