Млад шофьор без регистрационни табели и нарушения катастрофира в Добрич

18-годишен шофьор, движещ се рисково, без регистрационни табели и с множество нарушения, катастрофира след полицейско преследване в Добрич, съобщава Нова тв.

Около 23:30 ч. е получен сигнал за опасно шофиране в района на ж.к. “Добротица“. Пристигналите на място екипи установяват въпросния автомобил, чийто водач отказва да изпълни полицейските разпореждания и продължава движението си в посока село Бранище.

Патрулните автомобили последвали нарушителя. При навлизането в селото младежът губи контрол и катастрофира в бетонна ограда, след което прави опит да избяга пеша. Младежът е застигнат и задържан от полицията.

Оказва се, че младият шофьор е с едва двумесечен стаж като водач на МПС. Проверка в системата на МВР показал, че автомобилът е спрян от движение, а самият водач има множество предходни нарушения на Закона за движение по пътищата.

Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.