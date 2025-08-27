IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Млад шофьор без регистрационни табели и нарушения катастрофира в Добрич

18-годишният има двумесечен стаж като шофьор, полицията го преследва

27.08.2025 | 13:58 ч. Обновена: 27.08.2025 | 16:56 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

18-годишен шофьор, движещ се рисково, без регистрационни табели и с множество нарушения, катастрофира след полицейско преследване в Добрич, съобщава Нова тв.

Около 23:30 ч. е получен сигнал за опасно шофиране в района на ж.к. “Добротица“. Пристигналите на място екипи установяват въпросния автомобил, чийто водач отказва да изпълни полицейските разпореждания и продължава движението си в посока село Бранище.

Патрулните автомобили последвали нарушителя. При навлизането в селото младежът губи контрол и катастрофира в бетонна ограда, след което прави опит да избяга пеша. Младежът е застигнат и задържан от полицията.

Оказва се, че младият шофьор е с едва двумесечен стаж като водач на МПС. Проверка в системата на МВР показал, че автомобилът е спрян от движение, а самият водач има множество предходни нарушения на Закона за движение по пътищата. 

Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. 

Добрич гонка полиция млад шофьор МВР регистрационни табели нарушения
