Желязков: Продължаваме да развиваме двустранните отношения с Унгария

Министър-председателят се срещна с унгарския президент Тамаш Шуйок

20.10.2025 | 17:00 ч. 2
Правителствена информационна служба

България и Унгария развиват отлични приятелски отношения, основани на дълбоки исторически връзки и традиции. Наш общ интерес е да задълбочим двустранното икономическо сътрудничество, включително в стратегически области като инвестициите, транспорта, иновациите и високите технологии, заяви Росен Желязков по време на срещата си с унгарския президент Тамаш Шуйок.

В хода на разговора в Министерския съвет премиерът приветства задълбочаването на двустранните търговско-икономически отношения с Унгария. Според министър-председателя е ключово да бъдат използвани всички възможности, които предоставя единният европейски пазар. Желязков специално изтъкна и целенасочената работа на кабинета по въвеждането на еврото в България, като  акцентира върху дългосрочните ползи за икономиката.

Министър-председателят благодари на унгарската страна за подкрепата за Шенген и отбеляза усилията на България по охраната на външната за ЕС граница. Желязков открои също сътрудничеството ни с Турция по темата, както и отчетения сериозен спад на миграционния натиск.

Желязков и Шуйок обсъдиха още партньорството в енергийната област и теми от сферата на регионалната сигурност. Във фокуса на разговори им бяха също предизвикателствата пред страните от Централна и Източна Европа и континента като цяло. Подчертано беше стратегическото значение на европейската интеграция на Западните Балкани. Войната в Украйна също беше сред обсъдените теми. 

Премиерът изтъкна значението на домакинството на среща между Тръмп и Путин. За нас е най-важно войната да спре максимално бързо на база на трайни и устойчиви решения, заяви министър-председателят Росен Желязков.

Президентът Тамаш Шуйок от своя страна също приветства двустранното сътрудничество между България и Унгария. Открои значението на членството ни в еврозоната и изрази подкрепа за присъединяването на страната ни към ОИСР. Шуйок акцентира върху икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа. Относно войната в Украйна посочи, че спирането й е от общ интерес за всички.

Росен Желязков Министерски съвет унгарски президент Тамаш Шуйок
