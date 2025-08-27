Желязков: Поисках график за справяне с водната криза в Плевен

Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности, които следва да се изпълнят – с ясни срокове и източници на финансиране и отговорни институции. Това обяви в началото на заседанието на правителството премиерът Росен Желязков във връзка с водната криза в Плевен.

Отговорните институции са ВиК ООД Плевен и Община Плевен. Координацията ще се извършва, както е уточнено, и най-важното е да има засилен граждански контрол, който да контролира както разходването на ресурса, така и изпълняемостта на проектите в срок, заяви Желязков.

Той даде указания на регионалния министър Иван Иванов линейният график днес да бъде качен на сайта на министерството.

Графикът ще бъде динамичен, но най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни, отбеляза още Росен Желязков.

Основният проблем за липса на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

В последните дни в спешен порядък бяха взети доста мерки - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, каза още министър Иванов и допълни, че планът с мерките е предоставен и на премиера Желязков.

Министър Иванов е разпоредил служители на ВиК оператори да са на терен в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, определени като възможни, за да осигуряват допълнителни количества във водоносната мрежа, тъй като са нужни 300 л вода в секунда.