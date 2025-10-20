Прокуратурата обвини 20-годишен, превозвал чужденци в София

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18 октомври 2025 г. на ул. "Равен" в София обвиняемият противозаконно е подпомагал петима граждани на Мароко като ги е превозвал с лек автомобил „Фолксваген“. Задържаният е шофирал лекия автомобил след употреба на кокаин, доказано с полеви тест.

Обвиняемият се е опитал да избяга от полицейска проверка като не се е подчинил на подаден звуков и светлинен сигнал от полицейски служители, а вместо това ускорил скоростта и в резултат самокатастрофирал в метален стълб.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по НК, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода".

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".