IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Прокуратурата обвини 20-годишен, превозвал чужденци в София

Задържаният е шофирал след употреба на кокаин

20.10.2025 | 16:52 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18 октомври 2025 г. на ул. "Равен" в София обвиняемият противозаконно е подпомагал петима граждани на Мароко като ги е превозвал с лек автомобил „Фолксваген“. Задържаният е шофирал лекия автомобил след употреба на кокаин, доказано с полеви тест.

Обвиняемият се е опитал да избяга от полицейска проверка като не се е подчинил на подаден звуков и светлинен сигнал от полицейски служители, а вместо това ускорил скоростта и в резултат самокатастрофирал в метален стълб.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по НК, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода".

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прокуратура София чужденци
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem