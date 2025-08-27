Водата в Плевен тази вечер ще бъде пусната от 19:00 до 22:00 часа, съобщиха от “Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен.

От дружеството посочиха, че според последни данни водните количества, постъпващи във водопроводната система от водоснабдителна група “Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници, са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването на градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и на селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. В тази връзка водоподаването в посочените селища ще бъде възстановено днес от 19:00 до 22:00 часа.

В утрешния ден водата ще бъде пусната от 6:00 до 9:00 часа.

Към другите седем селища, които се снабдяват основно от водоснабдителна група “Черни Осъм“ – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава от 20:00 до 23:00 часа днес. Утре водата в тази селища ще бъде пусната в 7:00 часа до 10:00 часа, допълниха от водоснабдителното дружество.

От там посочиха, че водни количества, които се подават във водопроводната система, достигат до потребителите в отделните населени места според техническите възможности на водоснабдителната инфраструктура. Ще бъде подавана информация за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, защото ситуацията е динамична и се променя постоянно, добавиха от ВиК, пише БТА.