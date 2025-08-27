Преди 15 септември: Търсят се най-много учители по математика

Сега в училищата в страната най-много се търсят учители по математика и по природни науки, защото много малко са студентите, които учат тези трудни специалности, обяви председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ д-р Янка Такева в интервю за БТА.

"Много от младите хора предпочитат да учат в университетите по-лесни за изучаване специалности и затова в системата на образованието всяка година работят над 1200 учители, които са пенсионери. По този начин се попълва необходимостта от учители. Повече от тези учители преподават по природните науки. Ако се направи справка в университетите, ще се види, че много малко студенти изучават "чиста" математика, физика или химия. Това са много трудни дисциплини, а много от младите хора се научиха да минават по "леката пътека", коментира Такева.

Тя отбеляза, че по тези причини се разчита и на учителите, които са пенсионери, но имат много добра подготовка, за да продължат да преподават в училище.

Търсят се също учители по български език и литература

"Винаги се търсят към над 1500 учители - по всички предмети, но това се отнася за летните месеци", отбеляза председателят на СБУ.

В София, Благоевград и във Велико Търново, или там, където има педагогически факултети във висшите училища, има желаещи млади хора да преподават в училищата, каза Такева.

Тя обясни, че в малките населени места и в селата, а и в обединените училища, по-трудно е намирането на учители по отделните предмети.

"Кадровото обезпечаване е много важно за системата на образованието и съм дълбоко убедена, че министърът на образованието и неговият екип трябва да разработят една политика за кадровото обезпечаване на образователната система с добре подготвени кадри. Тя трябва да се отнася и за подготовката им още в университетите, за да може и надграждащата квалификация, а и видовете квалификации, след това на учителите, да имат добавена стойност", каза Янка Такева.

В образователната система навлизат и млади учители, а общо учителите и директорите са 93 000

"Вече заплатите в образованието не са за подценяване, както и устойчивостта на трудовите договори, а продължаващото всяка година увеличение на заплатите привлича и млади учители. Учителската професия стана вече привлекателна професия и в разговори с деканите на педагогическите факултети в университетите, те поясниха, че първо се попълват местата на желаещите студенти да станат учители. Те са привлечени от работната заплата, от постоянните трудови договори и от добрите условия за работа в училищата, свързани с материалната база", заяви Такева пред БТА.

Тя съобщи, че "средната работна учителска заплата е 2882 лева, а 2200 лева е началната заплата на учителите". По думите й "всичко това е постигнато чрез доброто сътрудничество между социалните партньори в Министерството на образованието и науката".

Янка Такева акцентира и върху конкурсите за директори на училища, които бяха организирани в цялата страна след пенсионирането на досегашни директори. Конкурсите преминаха спокойно, но в малките населени места, където има малко ученици, и има вероятност след години някои училища да бъдат преструктурирани или закрити, нямаше кандидати, отбеляза председателят на СБУ.

Тя каза, че учебниците за учениците са осигурени и припомни, че от миналата учебна година учебниците за всички ученици от първи до 12-и клас са безплатни.