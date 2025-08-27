IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кой гарантира безопасността ни на плажа?

Драгомир Симеонов и Валентин Димитров коментираха трагичния случай с 8-годишно дете в Несебър

27.08.2025 | 20:00 ч. Обновена: 27.08.2025 | 22:49 ч. 3
Кой гарантира безопасността ни на плажа?

Случаят в Несебър, при който загина 8-годишно дете, отвори очите на всички ни за една празнота – кой всъщност гарантира безопасността?

Морската администрация гледа лодката, но не и парашута. Комисията за защита на потребителите следи табелите и инструкциите, но дали и здравината на въжето. А самият клиент – той е оставен да вярва, че щом плаща, някой е проверил всичко.

Оказва се, че правото на безопасност, гарантирано по закон, е по-скоро пожелание, отколкото реална защита. Декларацията „ползвам на собствен риск“ се превръща в удобен щит за операторите, а не в гаранция за живота и здравето на хората.

Зад цветните реклами и обещанията за незабравими емоции се крие една тревожна истина – потребителите често остават без реална защита и няколко минути адреналин, могат да костват здравето и живота им.

На този фон държавата, както всеки път след инцидент, амбициозно и набързо подготви законопроект за дейността на атракционите. 

Дебат по темата в студиото на "Директно" с адвокат Драгомир Симеонов и председателя на Националната асоциация на потребителите Валентин Димитров.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Драгомир Симеонов Валентин Димитров
