Дженифър Лопес разкри какво изисква от новия си партньор

Дженифър Лопес разкри какво търси в една връзка след развода си с Бен Афлек. 56-годишната актриса и певица говори за своите изисквания към мъжете.

Тя обясни, че следващият ѝ партньор трябва да я уважава и да я приема такава, каквато е. Звездата заяви това след изпълнение на стария си хит "If You Had My Love" по време на свой концерт в Лас Вегас, вижда се от видео в Instagram.

"Защото истината е, че ако искаш да имаш любовта ми, трябва да я заслужиш. Трябва да се отнасяш добре с мен. Трябва да ме уважаваш. Трябва да ме приемеш - всичко, което съм. Трябва да ме обичаш, ако искаш любовта ми", посочва Джей Ло.

