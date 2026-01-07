IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дженифър Лопес разкри какво изисква от новия си партньор

Преживя няколко развода

07.01.2026 | 22:15 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Дженифър Лопес разкри какво търси в една връзка след развода си с Бен Афлек. 56-годишната актриса и певица говори за своите изисквания към мъжете.

Тя обясни, че следващият ѝ партньор трябва да я уважава и да я приема такава, каквато е. Звездата заяви това след изпълнение на стария си хит "If You Had My Love" по време на свой концерт в Лас Вегас, вижда се от видео в Instagram.

"Защото истината е, че ако искаш да имаш любовта ми, трябва да я заслужиш. Трябва да се отнасяш добре с мен. Трябва да ме уважаваш. Трябва да ме приемеш - всичко, което съм. Трябва да ме обичаш, ако искаш любовта ми", посочва Джей Ло. 

Какво още издаде тя четете в teenproblem.net

