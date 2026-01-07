Дженифър Анистън много щастлива във връзката с Джим

Дженифър Анистън се чувства много щастлива и комфортно с приятеля си Джим Къртис. Актрисата е доволна и оптимистична, влизайки в 2026 година.

За връзката между 56-годишната звезда и 50-годишният хипнотизатор се разбра през юли. А през есента на 2025 г. двамата вече започнаха да качват общи снимки в социалната мрежа Instagram. Явно нещата продължават да се развиват добре.

"Тя имаше страхотен край на годината и се чувства наистина добре относно това на какво място са нещата с Джим. Тя е развълнувана за тази нова година и това, което предстои, особено с Джим до нея сега. На Джен винаги ѝ е било добре сама и комфортно да бъде необвързана, но връзката ѝ с Джим е просто различна. Тя е много щастлива и ѝ е много комфортно. Той е просто толкова мил и толкова я подкрепя. Той прави ежедневието ѝ по-добро", обяснява източник на "People".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net