IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 126

Дженифър Анистън много щастлива във връзката с Джим

Заедно са от лятото

07.01.2026 | 22:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дженифър Анистън се чувства много щастлива и комфортно с приятеля си Джим Къртис. Актрисата е доволна и оптимистична, влизайки в 2026 година.

За връзката между 56-годишната звезда и 50-годишният хипнотизатор се разбра през юли. А през есента на 2025 г. двамата вече започнаха да качват общи снимки в социалната мрежа Instagram. Явно нещата продължават да се развиват добре.

"Тя имаше страхотен край на годината и се чувства наистина добре относно това на какво място са нещата с Джим. Тя е развълнувана за тази нова година и това, което предстои, особено с Джим до нея сега. На Джен винаги ѝ е било добре сама и комфортно да бъде необвързана, но връзката ѝ с Джим е просто различна. Тя е много щастлива и ѝ е много комфортно. Той е просто толкова мил и толкова я подкрепя. Той прави ежедневието ѝ по-добро", обяснява източник на "People".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Дженифър Анистън Джим Къртис връзка двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem