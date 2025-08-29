IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България е в демографска криза от десетилетия, основният проблем е високата смъртност

Разчитаме на работещи пенсионери

29.08.2025 | 17:00 ч. Обновена: 29.08.2025 | 19:27 ч. 125
България застарява със застрашителни темпове, като най-възрастните хора в страната вече са 1/4 от населението. 

"Това е очаквана статистика. България се намира в демографска криза от десетилетия. Демографските предизвикателства пред страната са свързани с намаляване на населението и неравномерното му разпределение на територията на страната", заяви демографът и географ от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН доц. д-р Александра Равначка в "България сутрин".

Според нея раждаемостта не е толкова ниска в нашата страна. 

"Много млади семейства вече искат повече от 1 дете. Традиционният модел е 2 деца. Но това не може да преобърне негативните тенденции у нас. Основният проблем в България е огромната смъртност. Ковид оказа съществена роля", обясни доц. д-р Равначка за Bulgaria ON AIR.

Мерките у нас трябва да са насочени към намаляване на смъртността, категорична е тя.

"Българският пазар на труда ще усеща все повече липсата на работна сила. Населението ни намалява - нормална тенденция за Европейския съюз. Трябва да забавим темповете на намаляване на населението и да засилим раждаемостта", изтъкна гостът.

По думите ѝ по-голямата част от възрастното население живее в провинцията и затова е трудно да има добри условия.

"Държавата трябва да направи по-добра организация, за да имат активен живот. Трябва да бъдат насочени към превантивните мерки. В малките населени места няма доктори. Възрастните хора активно могат да участват на пазара на труда. Малък дял на възрастните хора у нас могат да си позволят свободен живот и да пътуват", посочи доц. д-р Равначка.

Гледайте целия разговор във видеото.

