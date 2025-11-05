Румен Христов: Със сигурност ще имаме бюджет преди Нова година

Бюджетът на държавата за следваща година предизвика спорове в парламента. Опозицията поиска изцяло нов бюджет.

"Трябва да се стремим към по-нисък процент на разходите спрямо БВП. Това, което беше заложено от Асен Василев, сега дава своите плодове", коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му не е трябвало да бъдат увеличавани вноските и по отношение на данък "Дивидент".

Христов подчерта пред Bulgaria ON AIR, че бюджетът е коалиционен, а не е само дело на ГЕРБ-СДС.

"СДС имаше предложение предходните години данък дивидент да бъде намален и тогава събираемостта щеше да бъде по-голяма", отбеляза той.

"Бюджетът е изцяло прерогатив на правителството. Аз вярвам на нашите министри, вярвам частично и на другите министри. В крайна сметка сме в коалиция и трябва да си имаме доверие", заяви лидерът на СДС.

Той е категоричен, че със сигурност ще имаме бюджет преди Нова година.

"В България имаме 558 хил. работещи в публичния сектор, който не създава материални блага - той харчи материални блага. Не говоря за съкращения, а за оптимизация. Нека да се огледат как са разпределени", призова Христов.

Лидерът на СДС увери, че няма да има липса на горива заради казуса с "Лукойл".