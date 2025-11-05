IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Румен Христов: Със сигурност ще имаме бюджет преди Нова година

Лидерът на СДС увери, че няма да има липса на горива заради казуса с "Лукойл"

05.11.2025 | 22:19 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бюджетът на държавата за следваща година предизвика спорове в парламента. Опозицията поиска изцяло нов бюджет.

"Трябва да се стремим към по-нисък процент на разходите спрямо БВП. Това, което беше заложено от Асен Василев, сега дава своите плодове", коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му не е трябвало да бъдат увеличавани вноските и по отношение на данък "Дивидент". 

Христов подчерта пред Bulgaria ON AIR, че бюджетът е коалиционен, а не е само дело на ГЕРБ-СДС.

"СДС имаше предложение предходните години данък дивидент да бъде намален и тогава събираемостта щеше да бъде по-голяма", отбеляза той.

Свързани статии

"Бюджетът е изцяло прерогатив на правителството. Аз вярвам на нашите министри, вярвам частично и на другите министри. В крайна сметка сме в коалиция и трябва да си имаме доверие", заяви лидерът на СДС. 

Той е категоричен, че със сигурност ще имаме бюджет преди Нова година.

"В България имаме 558 хил. работещи в публичния сектор, който не създава материални блага - той харчи материални блага. Не говоря за съкращения, а за оптимизация. Нека да се огледат как са разпределени", призова Христов.

Лидерът на СДС увери, че няма да има липса на горива заради казуса с "Лукойл".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Христов СДС Бюджет Лукойл ГЕРБ коалиция
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem