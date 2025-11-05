IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Кристен Стюарт разгорещи страстите по прозрачен тоалет

Удиви с визия на събитие

05.11.2025 | 22:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кристен Стюарт неведнъж е доказвала, че е модна икона. И че умее да провокира с визията си. Сега 35-годишната актриса отново направи това.

Преди дни звездата присъства на филмовия фестивал в Савана, където получи специална награда за изгряваща звезда за режисьорския си дебют - "Хронологията на водата". Но впечатли не само с постижението си, а и с облеклото си.

За събитието Кристен заложи на модерната в последните години дантела. Актрисата позира с изцяло дантелени риза и дълга пола, които са в бяло. Ризата е с дълъг ръкав и нежно, дълбоко деколте.

От снимките се вижда, че Стюарт носи бял сутиен и черни бикини с розетки. Както винаги, тя събра много комплименти за визията си и очарова с тялото си.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кристен Стюарт прозрачен тоалет
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem