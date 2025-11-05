Кристен Стюарт разгорещи страстите по прозрачен тоалет

Кристен Стюарт неведнъж е доказвала, че е модна икона. И че умее да провокира с визията си. Сега 35-годишната актриса отново направи това.

Преди дни звездата присъства на филмовия фестивал в Савана, където получи специална награда за изгряваща звезда за режисьорския си дебют - "Хронологията на водата". Но впечатли не само с постижението си, а и с облеклото си.

За събитието Кристен заложи на модерната в последните години дантела. Актрисата позира с изцяло дантелени риза и дълга пола, които са в бяло. Ризата е с дълъг ръкав и нежно, дълбоко деколте.

От снимките се вижда, че Стюарт носи бял сутиен и черни бикини с розетки. Както винаги, тя събра много комплименти за визията си и очарова с тялото си.

