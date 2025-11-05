Арестуваха мъж в Русия по закона срещу "сатанизма", отивал на ComiCon фестивал ВИДЕО

Мъж в Санкт Петербург, арестуван на път за фестивал, посветен на комиксите и фентъзито, стана първият човек, лишен от свобода в рамките на мерките на Кремъл срещу предполагаемия сатанизъм.

Артьом Репин беше задържан по обвинения в притежание на чаша с пентаграма, изображение на Бафомет, езическо божество с глава на коза, и книга, наречена „Сатанинските ритуали“. Той е осъден на 12 дни затвор.

През юли Върховният съд на Русия обяви несъществуващото „международно сатанистко движение“ за екстремистка организация.

Russia. Is cosplay "extremist" too? Police raided the Necrocomicon festival in St. Petersburg to check attendees for "extremism and terrorism." Several people were escorted out, Fontanka reports, but the reason remains unclear. The event encountered problems even before it… pic.twitter.com/JDktxTailf — Belsat in English (@Belsat_Eng) November 1, 2025

Забраната беше влязла в сила, след като президентът Путин, който представи Русия като крепост на християнските ценности, заяви, че войната в Украйна е битка срещу „откровения сатанизъм“ на еднополовите бракове и други права на ЛГБТ.

Андрей Картаполов, високопоставен депутат, който оглавява комисията по отбрана на руския парламент, заяви пред официални лица преди решението, че сатанизмът е „пряка заплаха за руската държавност“. Москва също така определи „международното ЛГБТ социално движение“, което не съществува като единна организация, като „екстремистка“ група.

Двудневният фестивал NecroComiCon беше прекратен от полицията само часове след откриването му в събота. Той беше наречен „сатанински“ от влиятелно руско православно движение.

Репин заяви, че е бил арестуван, докато е стоял пред фестивала, облечен като свещеник и с грим. Организаторът на фестивала, Алексей Самсонов от Казахстан, е арестуван и ще бъде депортиран, въпреки че има валидно разрешение за пребиваване в Русия, според новинарския уебсайт Fontanka.

A Russian comic-con event called Necrocomicon in St. Petersburg was supposed to be a two-day celebration of horror, fantasy and comics... until the police shut it down after a Telegram channel associated with church activism labelled it "satanic." pic.twitter.com/UmYG5xiRrX — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 5, 2025

Съгласно руското законодателство, показването на „сатанински“ символи се наказва с глоба до 2000 рубли [19 британски лири] или максимална присъда лишаване от свобода от 15 дни.

През август мъж в град Курган, в Уралския регион, беше първият човек, глобен след публикуване на изображение на Сатана във Vk, руската версия на Facebook. Всеки, осъден за организиране на сатанинска група, може да бъде изправен пред до десет години затвор. Досега никой не е обвинен в подобно престъпление.

Адвокати по правата на човека твърдят, че забраната означава, че хората могат да бъдат преследвани за стари публикации в социалните медии, съдържащи окултни изображения, като например албуми на хеви метъл групи.

Кремъл обаче не е против всички форми на сатанизъм. През 2023 г., като част от усилията за набиране на затворници за войната, Русия освободи член на банда, който ритуално уби четири тийнейджърки.

Николай Оголобяк и неговите съучастници изпържили и изяли сърцата и езиците на жертвите си и намушкали една от тях 666 пъти като жертва на дявола, според полицията. Той беше осъден на 20 години затвор през 2010 г., но беше помилван от Путин, след като излежа шест месеца на фронта в Украйна.