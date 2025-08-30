IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кандидат-студентите все по-често гледат към Италия и Испания

30.08.2025 | 13:53 ч. Обновена: 30.08.2025 | 17:19 ч. 0

"Тенденцията за обучение на английски език все още доминира. Има промяна в дестинациите, които избират кандидат-студентите. Има отлив от Великобритания и Нидерландия. След "Брекзит" таксите станаха по-високи. Има голям интерес към Испания и Италия", коментира представителят на агенция за образование в чужбина Антония Миланова пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Миланова в Италия студентите най-често избират да учат дизайн, архитектура или бизнес. 

"Германия и Австрия са едни от страните с най-ниски такси в Европа. В Германия таксата варира между 150 и 350 евро. В Австрия има минимална такса, която е 25 евро и 75 цента на семестър", информира Миланова.

Настаняването е най-големият разход за студентите. Общежития се намират трудно, защото не се строят нови, а напливът е голям.

Вижте целия разговор във видеото

Това се случи Dnes
