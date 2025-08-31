Тир се обърна и блокира отсечката където загина Сияна

За нова катастрофа на пътя, на който загина Сияна, сигнализира нейния баща - Николай Попов. Тир се е обърнал на мокрия път и е блокирал движението. За щастие няма пострадали хора.
Според Попов камионът се е движил с 20 км/ч над ограничението по хлъзгавия път.
Ето какво още пише той:
Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидента се случва по време на дъжд.
Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци.
Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме.
Само пътя ли е виновен или и водачите?
За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК!
За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични….
Вчера с мен се свърза семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка. На прав участък. Разминали са се със смъртта на сантиметри.