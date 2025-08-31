IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тир се обърна и блокира отсечката където загина Сияна

Той се е движил с 20 км/ч над ограничението по хлъзгавия път

31.08.2025 | 15:57 ч. Обновена: 31.08.2025 | 17:43 ч. 12
За нова катастрофа на пътя, на който загина Сияна, сигнализира нейния баща - Николай Попов. Тир се е обърнал на мокрия път и е блокирал движението. За щастие няма пострадали хора. 

Според Попов камионът се е движил с 20 км/ч над ограничението по хлъзгавия път. 

Ето какво още пише той:

Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидента се случва по време на дъжд.

Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци.

Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме.

Само пътя ли е виновен или и водачите?

За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК!

За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични….

Вчера с мен се свърза семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка. На прав участък. Разминали са се със смъртта на сантиметри.

катастрофа Телиш-Радомирци камион
