Тир се обърна и блокира отсечката където загина Сияна

За нова катастрофа на пътя, на който загина Сияна, сигнализира нейния баща - Николай Попов. Тир се е обърнал на мокрия път и е блокирал движението. За щастие няма пострадали хора.

Според Попов камионът се е движил с 20 км/ч над ограничението по хлъзгавия път.

Ето какво още пише той:

Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидента се случва по време на дъжд.

Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци.

Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме.

Само пътя ли е виновен или и водачите?

За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК!

За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични….

Вчера с мен се свърза семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка. На прав участък. Разминали са се със смъртта на сантиметри.