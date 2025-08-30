IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Демерджиев: Паскал е сключил сделка, за да се върне в България

Ръководел контрабандата на цигари от 1989 г. съвсем необезпокояван

30.08.2025 | 10:27 ч. Обновена: 30.08.2025 | 13:19 ч. 16
Снимка: БГНЕС

По времето, когато аз бях вътрешен министър, беше ясно, че Паскал ръководи контрабанда за милиони левове. Пресякох я, като преместих едни служител на друга длъжност в митниците. Когато ми свърши мандата, веднага Калин Стоянов го върна там, където беше, каза пред bTV бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев.

Според него Никола Николов е сключил сделка, за да се върне с България. 

Нека да чуем показанията му, и тогава ще ги коментираме. Паскал е работил от прехода насам и е ръководил контрабандата абсолютно необезпокояван. Има данни, че само за 2015 г. контрабандата на цигари, реализирана от Николов, е на стойност над 130 милиона лева. Не е възможно да се поддържа такъв огромен контрабанден канал без участието на държавата, допълни Демерджиев. 

Фактът, че го наричат "Краля на контрабандата" е достатъчен, каза още бившият служебен вътрешен министър.

Той смята, че той е сключил сделка с Борисов и Пеевски, тъй като само те двамата ръководят държавата.

иван демерджиев паскал никола николов
