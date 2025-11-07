Антон Златанов за трагедията край Бургас: Шофьорите, превозващи мигранти, са изнервени

Директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов заяви, че се забелязва „изнервеност” при шофьорите, които превозват мигранти. Коментарът му е по повод поредния инцидент с мигранти в Бургас.

„Това е осмият случай с неподчинение, при който задействаме специална процедура с използване на шипове”, обясни той.

Златанов уточни, че полицаите са разпънали лентата с шиповете. За да ги избегне, шофьорът прави рязката маневра, при което се обръща и пада във водата.

Директорът на „Гранична полиция” подчерта, че тези мерки се взимат от органите на реда с цел да предотвратят риск за гражданите.

Мащабът на бизнеса с мигранти за тази година е спаднал със 70%.

През 2024 година е със 70% по-нисък от 2023 г. Това обясни Златанов по отношение на системните действия на полицията борбата с нелегалната миграция. Главният директор на „Гранична полиция” каза, че пред последната година и половина са неутрализирани повече от 15 престъпни групи, развиващи такава дейност.

Той каза, че границата на страната ни се пази по-добре, а ограните на реда работят по-ефективно.

Златанов обясни, че са предприети мерки за безопасността на полицаите по време на работа.