Нов образователен стандарт в МОН: 16-годишни пилоти на дронове?

МОН създава образователен стандарт за пилотите на дронове. Председателят на Българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков приветства предложението.

"Когато се запознах с детайлите, там е за конструиране, менажиране, пилотиране на тези дронове. Имаме нужда от това, малко сме изненадани, че не беше предварително съгласувано, имаме много кратък срок, за да реагираме на тази наредба и да дадем предложения за коригиране", каза Иванджиков в студиото на "България сутрин".

Той подчерта, че наредбата е доста детайлно изписана.

"Ще предложим някои неща. В нашата асоциация обучаваме деца, имаме такива паралелки. Това ще допринесе за сертифицирането на тези специалисти, които ще трябва да се изградят. Видях, че по един от критериите те трябва да имат 16 години, но може да се работи и в по-ранна възраст за някои неща, не за пилотирането. Това е практиката в Азия, там започват от малка възраст да ги учат на аеродинамика", допълни Иванджиков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Те вече са направили някои предложения за промени, които са били приети, но по думите му ще трябват още. По думите му наредбите се хвърлят на парче.

“С бързото темпо, с което се развива безпилотната авиация, трябва да седнем по-сериозно с хора от Министерството на транспорта, МОН, Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие, за да може да изградим стратегия за развитие на този транспорт. Ние сме готови за такъв диалог. Нашата асоциация общуваме доста какво става в Германия, Австрия, може да вземем пример от там, където има по-голям ресурс. За да подготвим кадрите, ние трябва да имаме преподаватели, тези преподаватели трябва да ги обучим тях", коментира председателят на Българската авиационна индустрия.

Иванджиков е на мнение, че за пилоти освен медицински, трябва и психотестове.

"Страх ме е тези, които ще управляват тези дронове, в какво състояние ще ги управляват и колко ще е безопасно. Много внимателно трябва да бъдат подбрани хората", категоричен е Иванджиков и добави, че все още няма предложени антидрон системи за летищата.

