Божанов: Миналата година имаше сигнал за заглушаване на GPS сигнал около София

"Миналата година имаше сигнал за заглушаване на GPS сигнал около София. Попитах тогавашния министър-председател Димитър Главчев, но така и не разбрах кой отговаря за това", това каза Божидар Божанов от "Да, България" в предаването "Денят започва" по БНТ по повод инцидента със самолета на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В понеделник стана ясно, че сигналът в самолета на Фон дер Лайен е бил заглушен, докато е кацал на летището в Пловдив за визитата и в Сопот на 31 август.

"Русия системно се опитва да заглуши GPS сигналите около летищата в Балтийските държави от началото на войната. Дали това се е случило и със самолета на Урсула фон дер Лайен, трябва да изчакаме службите", коментира Божанов.

По думите му със сигурност имиджа на страната ни пострада като домакин.

"Каква е била целта не знам, но със сигурност руската държава последните години извършва зловредни действия у нас", заяви той.