Анархофеминистки ли стоят зад странното шествие в София?

На 29 август в центъра на столицата се проведе шествие против домашното насилие, което беше малобройно, но за сметка на това не мина без драми. В него се опитаха да се включат мъже от организацията "Гласът на бащите" с мотива, че насилието няма пол и те се борят за защита на правата на децата.

"Отидохме с плакати срещу насилието. Оказа се, че не било срещу насилието шествието, а за феминизма. Оказа се, едни други, дето се гордеят с анархофеминизма си и съсипват децата ни, стоят и се крият зад тези крехки деца-организатори. От Фондация Асоциация Анимус/Animus Association Foundation са манипулирали едни деца да протестират в полза на брадатата им измама "домашно насилие". Оказа се, че насилието има пол, мъжете са насилници, а жените - жертви. Оказа се, че родителското отчуждаване не е проблем за тези, дето протестират срещу насилието. Абе, оказа, че мразят мъжете", заявиха тогава "Бащите".

Организацията "Фемин" изпратиха и своя позиция за случилото се.

"На 29-ти август, 2025г. организирахме мирно шествие против домашното насилие. Основна цел на събитието ни беше да покаже, че домашното насилие няма пол и може да е срещу всеки — мъже, жени и деца. Това беше отбелязано в речите за откриване и закриване на мероприятието. Това е илюстрирано и в логото на събитието ни: вдигнатият розов юмрук е за жените, синият — за мъжете и малкият лилав — за децата, жертви на домашно насилие. Бяхме щастливи, че на събитието ни от началото до края присъстваха мъже, жени и деца, обединени в една кауза.



По време на събитието ни имаше конфликт между две групи. Проведохме разговори отделно с двете групи. За да се прекрати този конфликт, помолихме една от групите да се отдели от шествието. Тази молба не целеше полова дискриминация и имаше за цел единствено да се спре конфликта. Осъзнаваме, че и двете групи подкрепяха каузата ни, за което сме благодарни, но имаха конфликт между идеологиите си. Уважаваме мнението и вярванията и на двете групи. След събитието разбрахме, че конфликтът трябваше да бъде разрешен по друг начин и се извиняваме, ако нашите намерения са разбрани погрешно", гласи позицията им.

"Фемин" не се определят като анархофеминисти - били неправителствена нерелигиозна демократична общност на младите феминисти в България, създадена в края на 2023г. Феминизмът, в който "Фемин" вярва, се определя като борбата за равенство на половете с фокус борба за права на жените и е против сексизма — дискриминацията срещу мъже и срещу жени, заради пола им.